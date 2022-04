Women's Champions League, Barcellona-Wolfsburg da Over 2,5

Fai ora i tuoi pronostici!

Non importa se giochi in campionato o in coppa, il Barcellona davanti al proprio pubblico regala sempre match spettacolari conditi da tantissimi gol. Pina e compagne nelle precedenti cinque gare interne non solo hanno sempre vinto ma non hanno mai segnato meno di 4 reti, in ordine cronologico hanno battuto il Betis (4-0), l'Eibar (7-0), il Real Madrid prima nella Primera Division (5-0) e poi in Champions (5-2) ed infine il Villarreal (6-1).

Il Wolfsburg in trasferta fa rima con "Goal". Da oltre un mese la squadra tedesca in trasferta regala l'esito che prevede almeno una rete per parte al novantesimo.

Al "Camp Nou" ci sono tutti i presupposti per assistere a una partita divertente, intriga la "combo" che lega il Goal all'Over 2,5. Il Barcellona ha le carte in regola per segnare tre o più reti.