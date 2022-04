Conference League, Leicester-Roma: statistiche e pronostico

Tra la Roma e la finale di Conference League in programma a Tirana ci sono di mezzo... delle "Volpi". Giovedì sera la squadra di Mourinho , dopo aver eliminato il Bodo Glimt nei quarti, sfida il Leicester in trasferta nella gara d'andata delle semifinali. Le quote sorridono agli inglesi ma il divario, in lavagna come sul campo, non è certo abissale. Ecco alcune statistiche utili in ottica pronostico .

In Europa il Leicester è ancora imbattuto in casa

In campionato il Leicester di Brendan Rodgers è decimo al netto di un paio di gare da recuperare. I risultati del recente periodo dicono che le "Foxes" hanno attivato la modalità "risparmio energetico" in vista dell'appuntamento europeo: una sola vittoria nelle ultime 5 gare di Premier League, l'ultima delle quali chiusa con un poco memorabile 0-0 con l'Aston Villa (il primo finora in campionato).

Da ricordare che gli inglesi sono stati "retrocessi" dall'Europa League dove hanno affrontato nel loro girone il Napoli di Spalletti, pareggiando 2-2 in casa e perdendo 3-2 al Maradona. Tutto facile per Maddison (uomo da tenere d'occhio) e compagni contro i danesi del Randers, eliminati con un complessivo 7-2. Qualche patema in più per gli inglesi contro Rennes (vittoria per 2-0 in casa e ko per 0-1 in Francia) e soprattutto Psv, che aveva strappato lo 0-0 al King Power Stadium per poi essere ribaltato (1-2) ad Eindhoven.

Un dato su tutti deve fungere da campanello d'allarme per i capitolini. Pur non essendo la miglior stagione del Leicester, gli uomini di Rodgers in casa non hanno mai perso in Europa e in campionato si registrano solo 4 battute d'arresto (l'ultima delle quali risale al 19 gennaio) contro Tottenham, Arsenal, Chelsea e Manchester City. Dei pezzi da novanta.

Anche gli inglesi sanno che la Roma va maneggiata con cura, pertanto come possibile pronostico occhio al pareggio (che si può valutare anche a metà gara) oppure all'esito Multigol Ospite 1-2.