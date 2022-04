Lipsia-Rangers, piace la "combo" 1 più Under 4,5

Europa League , semifinale d'andata in programma alla " Red Bull Arena ". Il Lipsia dopo aver eliminato l' Atalanta si prepara a ricevere i Rangers . La squadra allenata da Giovanni van Bronckhost ai quarti ha battuto il Braga con un 3-2 complessivo (1-0 per i portoghesi all'andata, 3-1 per l'undici di Glasgow al ritorno).

Indovina il risultato esatto di Lipsia-Rangers e vinci!

Il Lipsia in casa non scherza, scopri il pronostico

Il cammino dei Rangers in questa competizione probabilmente è andato oltre le più rosee aspettative. Morelos e compagni dopo aver chiuso al secondo posto il gruppo A composto da Lione, Sparta Praga e Brondby sono riusciti ad arrivare in semifinale grazie a una marcia trionfante che ha costretto alla resa squadre del calibro del Borussia Dortmund (battuto al Signal Iduna Park per 4-2) e della Stella Rossa (qualificazione archiviata nei primi 90 minuti con un netto 3-0).

Tutto nella norma invece per il Lipsia. La compagine tedesca dopo non esser riuscita a conquistare il pass per gli ottavi di Champions è stata "retrocessa" in Europa League dove prima di eliminare l'Atalanta aveva avuto la meglio sulla Real Sociedad. Da segnalare come i "Bullen" nel girone di Champions abbiano conquistato 7 punti in 6 partite, 4 di questi grazie alla vittoria interna con il Manchester City (2-1) e al pareggio, sempre alla "Red Bull Arena", con il Psg (2-2).

Per le quote non sembra esserci partita, il segno 1 non sembra in discussione. I Rangers nelle 6 trasferte disputate in questa edizione dell'Europa League hanno fatto registrare per 4 volte l'Under 2,5 e "tralasciando" i 4 gol inflitti al Dortmund sono riusciti ad andare a segno soltanto in altre 3 occasioni. Al triplice fischio dell'arbitro non si può escludere la "combo" che lega il segno 1 all'Under 4,5.