West Ham-Eintracht, possibile il Multigol 2-3 al 90'

Non ci sono solamente il Lipsia e i Rangers a giocarsi l'accesso alla finale di Europa League . Al " London Stadium " va in scena il confronto tra il West Ham e l' Eintracht . Gli " Hammers " hanno eliminato senza grossi problemi il Lione (1-1 a Londra, 3-0 in Francia) mentre l'undici di Francoforte ha conquistato il pass per le semifinali al " Camp Nou " contro il Barcellona .

Fai ora i tuoi pronostici!

Match equilibrato, scopri le quote

Per le quote il match si preannuncia equilibrato. Il West Ham in questa competizione ha disputato cinque gare davanti al proprio pubblico. In 4 di queste gli "Hammers" hanno terminato l'incontro con due o tre reti al novantesimo e soltanto contro il Lione hanno fatto registrare l'esito Goal.

L'Eintracht in trasferta segna e subisce gol con estrema facilità. La compagine tedesca, al contrario di quella inglese, ha regalato il Goal in ben 4 occasioni (soltanto la sfida sul campo dell'Anversa è terminata No Goal). Come il West Ham però anche il club di Francoforte ha stretto una forte amicizia con il Multigol 2-3, esito centrato in 3 gare esterne su 5 e che potrebbe rispondere "presente" anche al "London Stadium".