Bournemouth-Nottingham Forest, statistiche e pronostico

Championship, al “Vitality Stadium” di Bournemouth martedì sera (ore 20) si recupera un match della 33ª giornata di campionato. Non una sfida qualsiasi visto che si affrontano la seconda della classe (82 punti), il Bournemouth , e la terza, il Nottingham Forest , che ha gli stessi punti dell’Huddersfield (79) ma una miglior differenza reti , primo criterio a cui si guarda in questo campionato in caso di piazzamento a pari punti.

Championship, fai il tuo pronostico su Bournemouth-Nottingham Forest

Bournemouth favorito, ecco le opzioni da provare

A proposito di saldo gol fatti e subìti. I dati delle due squadre sono praticamente sovrapponibili: 72 gol segnati a testa, con il Bournemouth che ne ha al passivo uno in più: 39 vs 38. Una situazione da cui vale la pena partire per inquadrare meglio un match tra due formazioni, evidentemente, dal rendimento molto simile.

Dalle analogie si passa alle differenze. Il Bournemouth nelle ultime dieci giornate di campionato ha pareggiato cinque volte mentre il Nottingham... nessuna. L’ultimo segno “X” del Forest risale allo scorso 4 marzo, quando la terza della classe andò a pareggiare 1-1 sul campo dello Sheffield Utd.

Da segnalare infine che il Nottingham Forest sta spingendo al massimo per soffiare al Bournemouth il secondo posto che vale la promozione diretta in Premier League senza passare sotto le forche caudine dei playoff. Solanke (29 gol finora) e compagni però non hanno intenzione di mollare lo scettro sul più bello.

Per le quote è un match da segno 1 ma in sede di pronostico le opzioni che intrigano di più sono la 1X+Multigol 1-4 e, in seconda battuta, l’esito Multigol Casa 2-3. Nelle ultime 7 trasferte in campionato il Forest non ha mai subìto più di un gol ma al Vitality Stadium la sua difesa sarà messa a dura prova.