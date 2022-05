Sammaurese-Ravenna, il pronostico del match

La classifica del Girone D di Serie D parla in maniera molto chiara. Il Ravenna, secondo a sei punti di distanza dal Rimini capolista, si trova in zona playoff promozione. Rimontare il Rimini non sarà un'impresa semplice ma la matematica ancora non condanna l'undici giallorosso. Il programma della 35ª giornata vede i "Leoni" giocare in trasferta sul campo della Sammaurese.