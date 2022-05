Pronostico di Avellino-Foggia, irpini favoriti ma...

Tra gli avvenimenti calcistici di metà settimana spiccano i playoff di Serie C . Nel girone C spicca la sfida tra l’ Avellino e il Foggia di Zeman , che ha superato il primo step battendo 2-0 la Turris . I “Lupi” invece, in virtù del quarto posto ottenuto al termine della stagione regolare, fanno il loro ingresso in scena in questa fase.

Serie C, fai il tuo pronostico sulle partite dei playoff

Zeman a caccia del... Goal, scopri la quota

Come nella fase precedente, in caso di parità nei 90 minuti regolamentari, non sono previsti sforzi... supplementari. Va avanti chi si è piazzato meglio nel corso del campionato. Per questo il Foggia, che per natura stessa del suo allenatore non è solito fare calcoli, dovrà spingere sull’acceleratore contro l’Avellino che dal canto suo ha tre risultati su tre a disposizione per volare alla fase successiva.

In campionato si registra un pareggio per 2-2 al “Partenio-Lombardi” e un successo del Foggia per 2-0 allo Zaccheria, proprio all’ultima giornata del girone C.

Per le quote il pronostico è dalla parte degli irpini ma il Foggia ci proverà con tutte le risorse di cui dispone. Occhio, almeno un esito tra Goal (vale circa il doppio) e Over 2,5 potrebbe farsi vedere. Del resto, il Foggia va a segno da 22 partite consecutive.