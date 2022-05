Roma-Leicester, pronostico e possibili marcatori

C'è grande attesa nella Capitale per la sfida di ritorno tra Roma e Leicester. Le due squadre si giocheranno l'accesso alla finale di Conference League ripartendo dall'1-1 dell'andata in casa degli inglesi.

Giallorossi favoriti, occhio a Abraham

Match alla portata della Roma di Mourinho, che all'andata ha condotto bene la gara senza soffrire particolarmente le offensive degli inglesi.

All'Olimpico i giallorossi hanno le quote dalla loro parte, serve una vittoria per chiudere il discorso nei 90 regolamentari.

Il Leicester quest'anno non si è certo dimostrato un bunker, ha sempre subito almeno un gol nelle ultime sette gare esterne e il clean sheet in trasferta, in generale, è stato più unico che raro.

La conquista della finale passa attraverso i gol, occhi puntati su Abraham che ha sbloccato la sfida di ritorno col Bodo Glimt nei quarti. Una rete del bomber inglese in qualsiasi momento del match è offerta a 2.50.