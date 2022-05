Fortaleza-Sao Paulo, le quote sono equilibrate

Campionato brasiliano, fai i tuoi pronostici

Quote equilibrate, Calleri è in gran forma...

Il Fortaleza è indietro di un match sulla tabella di marcia ma resta il fatto che nelle tre gare fin qui giocate di punti non ne ha raccolti. Tre ko di fila contro Cuiaba (0-1), Internacional (1-2) e Corinthians (0-1). Il Sao Paulo di punti ne ha 7 dopo 4 gare disputate ma occhio, solo uno è arrivato in trasferta (1-1 col Bragantino), dove gli uomini allenati dal “mitico” Rogerio Ceni hanno poi perso 3-1 sul campo del Flamengo di Gabigol.

Ecco perché le quote relative all’1X2 finale sono equilibratissime. Da segnalare in ottica marcatori che, finora, l’argentino del Sao Paulo Jonathan Calleri si è messo in mostra segnando 5 reti (una invece per Eder, il suo partner offensivo). Si può magari prendere in considerazione l’idea di provare il gol di uno di loro in questo match di campionato.