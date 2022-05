Super Lig, il pronostico di Antalyaspor-Konyaspor

La terz'ultima giornata della Super Lig (massimo campionato turco) si chiude con il posticipo Antalyaspor-Konyaspor . Partita che quote alla mano si preannuncia molto equilibrata, può quindi essere utile dare un'occhiata alle statistiche delle due squadre per ricavare indicazioni utili in ottica pronostico .

Precedenti poveri di gol ma... scopri l'esito

Konyaspor avanti a corrente alternata ma la costante, da diverse giornate a questa parte, è l'Over 2,5 che si "ripete" da 7 turni di fila (e il Goal da 6). Curiosità, per trovare l'ultimo pareggio esterno del Konyaspor occorre risalire al 27 settembre: anche in quell'occasione il divertimento non è mancato alla luce del 2-2 finale.

L'Antalyaspor è reduce dal 2-2 contro il Trabzonspor (laureatosi campione di Turchia) e le buone notizie non finiscono qui. Per trovare una sconfitta casalinga in gare ufficiali dell'undici di Antalya bisogna scorrere il calendario a ritroso fino al 24 ottobre quando il Basaksehir si impose per 2-1 all'Antalya Stadyumu.

All'andata il Konyaspor vinse per 1-0 e anche i precedenti degli ultimi campionati sono caratterizzati da Under 2,5 e No Goal (con più di un pareggio a referto). L'equilibrio qui la fa ancora da padrone, stavolta però Goal e Over 2,5 (perchè no, anche in combo) si possono provare.