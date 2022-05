Girona-Tenerife, statistiche e pronostico

Girona-Tenerife, fai il tuo pronostico

Le statistiche dicono Multigol 2-3, scopri la quota

Ospiti con due punti in più in classifica (66 vs 64) e con la miglior difesa del campionato. Il Girona si coccola l’eterno bomber Stuani, che nel turno precedente ha deciso la sfida con l’Alcorcon ma è anche riuscito nell’impresa di sbagliare due calci di rigore.

Un paio di dati da mettere in evidenza, uno più generale riferito al campionato e uno più specifico. LaLiga2 vede una netta prevalenza di uscite della somma gol finale 2 e 3. Il che, tradotto, significa che col Multigol 2-3 si fa centro spesso e volentieri. Con riferimento al Girona, invece, si nota la presenza del No Goal nelle sue ultime sei partite di campionato. No Goal che invece non si è visto nel match del girone d’andata, terminato 2-1 in favore del Tenerife (Multigol 2-3, appunto).

Dati di cui ognuno ovviamente può fare l’uso che più ritiene opportuno. Per la cronaca, la quota prevista per il Multigol 2-3 (due o tre reti totali nel match) è pari a 1.90.

Tornando agli esiti più standard, occhio all’assenza del segno X dal ruolino di marcia “recente” del Girona. Niente pareggi, per Stuani e compagni, da 9 giornate a questa parte...