Real Sociedad B-Almeria, pronostico su Under/Over 2,5

Real Sociedad B-Almeria, indovina il risultato e vinci i premi in palio!

All'andata quattro gol, adesso...

Il divario in classifica tra le due squadre è netto ma i padroni di casa di recente hanno battuto una squadra di livello superiore come il Valladolid. Quindi, pronostico non così scontato come potrebbe sembrare a prima vista.

Va detto allo stesso tempo che, dopo il già citato (e retrocesso) Alcorcon, è la Real Sociedad B ad aver ottenuto meno punti di tutti in casa (16 in 19 partite) e l'Almeria, forte del secondo miglior attacco del torneo, può certamente mettere in difficoltà una squadra che nelle ultime 8 giornate "viaggia" alla media di 2 gol subìti a partita.

Tirando le somme, in un match in cui entrambe si giocano molto vale forse la pena considerare un esito a scelta tra Goal e Over 2,5 anche alla luce dello score del match d'andata: 3-1 per l'Almeria di Sadiq (vecchia conoscenza della Roma).