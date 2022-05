Luton-Huddersfield, quote e statistiche dicono...

Tempo di playoff anche in Championship, la seconda divisione inglese. Quattro squadre in lizza, un solo posto disponibile per completare la griglia delle partecipanti alla Premier League edizione 2022/23. Il match che apre questa nuova fase è Luton-Huddersfield.

Fai ora i tuoi pronostici!

Championship, fai il tuo pronostico su Luton-Huddersfield

L'andata di questa prima semifinale playoff si gioca in casa della sesta classificata al termine della stagione regolare, il Luton. A viaggiare sarà l'Huddersfield, terzo in campionato e protagonista di un ottimo finale di stagione in cui ha ottenuto sei vittorie e un pareggio.

Risultati alla mano l'Huddersfield sembra avere dunque le carte in regola per uscire imbattuto dalla tana del Luton, che nel doppio confronto in campionato non è riuscito a segnare neanche un gol: 0-0 all'andata e successo casalingo dell'Huddersfield per 2-0, un mese fa.

Ancor un match con poche reti? Per le quote sarà ancora una volta così. Under 2,5 e doppia chance X2 sono due esiti sulla carta probabili.