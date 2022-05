Pronostico Entella-Palermo, occhio al Multigol 1-2

Secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C . In questa fase entrano in scena le tre seconde classificate dei gironi della regular season ( Padova, Reggiana e Catanzaro ), che si uniscono alle cinque squadre che hanno superato il primo turno.

Tra le gare in programma fari puntati su Entella-Palermo. I liguri hanno chiuso al quarto posto nel girone B con 65 punti in 38 partite. Nella post season hanno superato il primo step pareggiando 1-1 con l’Olbia e poi, negli ottavi, eliminando il Foggia di Zeman: ko per 1-0 allo Zaccheria e vittoria per 2-1 al Comunale di Chiavari.

Adesso gli uomini di Gennaro Volpe devono cercare di ottenere una miglior differenza reti nel doppio confronto visto che il Palermo, in caso di parità, può far valere il suo “Status” di testa di serie con cui si presenta al match.

La squadra rosanero è una delle favorite e nel turno precedente ha eliminato la Triestina vincendo 2-1 al Nereo Rocco e pareggiando 1-1 al Barbera. In un match del genere in pareggio non si può escludere, come possibile opzione occhio al Multigol 1-2 ovvero minimo una, massimo due reti in partita. La quota assegnata a questa opzione è 1.85.