Il Nottingham parte favorito contro lo Sheffield Utd

Playoff di Championship , oggi in scena il ritorno della seconda semifinale. Il Nottingham al " Bramall Lane " ha battuto lo Sheffield Utd per 2-1, ora ai " Forest " basta un pareggio per passare in finale.

Nottingham bene in casa, scopri il pronostico

Nella "Regular Season" il Nottingham ha conquistato la bellezza di 43 punti in casa. Johnson e compagni con 43 gol realizzati e 22 subiti sono riusciti ha far registrare 13 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte. Da segnalare che i ragazzi allenati da Steven Cooper hanno sempre centrato il successo nelle ultime 7 gare interne di campionato.

Andamento molto altalenante per lo Sheffield Utd in trasferta. Le "Blades" lontano dai lidi amici (25 reti all'attivo e 30 al passivo) hanno vinto soltanto 8 volte riuscendo a conquistare poi soltanto altri 7 punti nelle restanti 15 sfide esterne (7 pareggi e 8 sconfitte).

Per le quote i padroni di casa partono favoriti ma non si può escludere almeno una rete da parte della formazione ospite. Per non rischiare si può provare la "combo" che lega la doppia chance 1X all'Over 1,5.