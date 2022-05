Flamengo-Universidad Catolica, ok la "combo" 1 più Multigol 2-4

Un inizio di Copa Libertadores niente male per il Flamengo (primo nel Gruppo H ) che nelle prime 4 partite della competizione ha fatto registrare 3 vittorie e 1 pareggio. L' Universidad Catolica , suo prossimo avversario invece ha conquistato soltanto 4 punti in 4 gare (1 vittoria, 1 pareggio e 2 sconfitte).

Indovina il risultato esatto di Flamengo-Universidad Catolica e vinci!

Sulla carta non c'è storia, scopri il pronostico!

Il Flamengo si appresta a ricevere l'Universidad Catolica dopo aver segnato la bellezza di 10 reti nelle prime 4 gare del torneo. Da sottolineare poi come l'undici brasiliano abbia sempre realizzato 2 o 3 reti in ogni singola partita.

Il club cileno in trasferta ha prima perso per 1-0 sul campo del Talleres Cordoba e poi ha pareggiato per 1-1 con lo Sporting Cristal. Per le quote sembra scontato il segno 1 al novantesimo, per alzare il coefficiente di rischio si può provare l'accoppiata con il Multigol 2-4.