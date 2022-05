Finale di Europa League, il pronostico di Eintracht-Rangers

La finale di Europa League 2021/22 sarà un discorso tra tedeschi e scozzesi. Le due protagoniste in questione sono Eintracht e Rangers, due squadre pronte a darsi battaglia per alzare al cielo un trofeo dal sapore di storia per entrambe. Le quote sorridono all'Eintracht ma i Rangers di capitan Tavernier, nel corso della competizione, si sono rivelati letali per le squadre di Bundesliga.