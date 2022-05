MLS, il pronostico di Los Angeles Galaxy-Houston Dynamo

MLS, fai i tuoi pronostici sulle partite in programma

Los Angeles favoriti, ecco la quota dell'1

Houston, abbiamo un problema. Soprattutto nelle ultime cinque partite, in cui è arrivata una sola vittoria e quattro sconfitte (tutti risultati caratterizzati dall'esito Multigol 1-3).

I Galaxy come detto stanno andando a corrente alternata, in casa hanno vinto tre volte e perso in due occasioni. Nelle 12 partite finora disputate Chicharito e compagni hanno collezionato 8 volte l'Under 2,5 anche se le quote in questo particolare ambito non si sbilanciano.

In lavagna il segno 1 è il più accreditato ed è offerto a 1.70. In alternativa si può considerare la combo 1X+Multigol 1-3.