MLS, il pronostico di Inter Miami-New York Red Bulls

I principali campionati europei sono finiti e occorre spostarsi altrove per trovare partite da analizzare in chiave pronostici . Tra gli eventi in programma questi giorni spicca la MLS , ovvero il massimo campionato di calcio americano . Ecco l'analisi della sfida tra l' Inter Miami di Gonzalo Higuain e i New York Red Bulls .

Può starci l'esito Goal, scopri la quota

Non sarà una partita facile per l'Inter Miami di Phil Neville, sconfitto nel 2021 sia all'andata che al ritorno dall'undici newyorkese con un complessivo 5-0. Precedenti dunque negativi per l'Inter Miami.

Le due squadre nel campionato in corso fanno parte della Eastern Conference, la squadra di Miami ha raccolto solo 12 punti nelle prime 12 gare giocate mentre i Red Bulls hanno 20 punti di cui 14 conquistati in trasferta.

Per le quote dunque ospiti favoriti ma non si può escludere l'esito Goal che l'Inter Miami ha centrato nelle ultime quattro partite di campionato. Almeno una rete per parte è in lavagna a 1.75.