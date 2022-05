Atletico Paranaense-Avai, statistiche e pronostico

La settima giornata del Brasileirao va in archivio nella notte tra domenica e lunedì con il posticipo Atletico Paranaense-Avai . Meglio in classifica la squadra ospite, finora, una neopromossa che ha conquistato 10 punti in sei partite contro i... sei dell' Atletico (frutto di 2 vittorie e 4 pareggi).

Atletico Pr-Avai, fai il tuo pronostico

Ci sono degli esiti ricorrenti, scopri quali

Risultati alla mano l'inizio di stagione dell'Atletico Pr è stato caratterizzato da No Goal e Under 2,5, esiti presenti in 5 delle 6 gare fin qui giocate. L'Avai ha giocato in trasferta solo due volte finora e già si è guadagnato un primato negativo: è l'unica squadra del Brasileirao a non aver ancora segnato un gol fuori casa.

In presenza di questi dati le quote vanno dalla parte dei padroni di casa, favoriti a 1.60. Non sembrano molte le reti in vista all'Arena da Baixada di Curitiba, per questo sembra opportuno seguire la pista dell'Under 2,5 (e del No Goal).