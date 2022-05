Copa Argentina, l'Huracan sfida il Deportivo Madryn

Copa Argentina , il programma dei trentaduesimi di finale continua ad andare avanti. All 'Estadio Marcelo Bielsa (campo neutro) è giunto il momento di assistere alla sfida tra l' Huracan e il Deportivo Madryn .

Huracan favorito, scopri il pronostico

Il Deportivo Madryn, squadra appartenente alla Primera Nacional (equivalente della Serie B italiana), difficilmente riuscirà ad avere la meglio su una potenza di "livello superiore". L'Huracan nelle 14 partite disputate nella Copa de Liga Professional ha segnato uno o al massimo due gol in ben 12 occasioni. Le "Mongolfiere" non segnano almeno tre reti nella stessa gara dal lontano 11 dicembre scorso... sarà questa l'occasione giusta? Intriga l'Over 2,5 Casa in controtendenza.