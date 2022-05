Spareggio Ligue 2, Villafranche favorito sul Quevilly Rouen

Allo "Stade Armand Chouffet" vanno in scena i primi 90 minuti del doppio confronto tra il Villafranche e il Quevilly Rouen. La vincente avrà la possibilità di particpare alla prossima edizione della Ligue 2 francese. Tra le due squadre c'è una categoria di differenza, il Villafranche entra in campo dopo aver concluso la "National" al terzo posto mentre il Quevilly Rouen ha terminato in terz'ultima posizione l'attuale campionato di Ligue 2.