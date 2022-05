Dresda-Kaiserslautern, sfida dal pronostico incerto

La Dynamo per la salvezza, il Kaiser per la promozione in Zweite Liga: tutto apertissimo dopo lo 0-0 dell'andata

23 . 05 . 2022 21:52 2 min Dresdakaiserslauternspareggio

© Getty Images

I principali campionati europei sono finiti, si gioca ancora per verdetti relativi a promozioni e retrocessioni, anche nelle serie minori. In Germania il match di ritorno Dresda-Kaiserslautern stabilirà se i padroni di casa il prossimo anno giocheranno ancora in Zweite Liga, la seconda divisione tedesca, oppure se cederanno il posto al Kaiserslautern, nobile decaduta del calcio tedesco. Dresda-Kaiserslautern, indovina il risultato dello spareggio Niente reti all'andata, adesso... Scopri il pronostico All'andata nessun gol e poche emozioni e non è stato un caso. La Dynamo nel suo campionato (chiuso al terz'ultimo posto) nel 2022 ha vinto solo amichevoli e ha fatto registrare il terzo peggior attacco. Il Kaiserslautern invece ha terminato al terzo posto e con la miglior difesa il campionato di terza divisione, sprecando l'inverosimile nelle ultime tre giornate in cui ha sempre perso, fallendo quindi il sorpasso al Braunschweig che così è potuto salire in Zweite Liga senza dover disputare lo spareggio. In un match del genere avventurarsi sui segni 1X2 è operazione rischiosa. Ipotizzando che, rispetto all'andata, possa vedersi qualche rete in più il pronostico è Multigol 2-4. Da non perdere Neuer, futuro al Bayern Monaco Pronostico Amburgo-Hertha Tutte le news di Pronostici

Tuttosport

