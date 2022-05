River Plate-Club Alianza Lima, ok l'1 primo tempo

Copa Libertadores , il programma della 6ª giornata del Gruppo F prevede il confronto tra il River Plate e il Club Alianza Lima . In questa partita nessuna delle due squadre avrà necessariamente bisogno di conquistare i tre punti, i " los Millonarios " hanno già ipotecato il primo posto mentre il club peruviano è già sicuro di chiudere in ultima posizione.

Il River Plate nelle prime due gare interne della competizione hanno sempre vinto senza subire gol. Barco e compagni all'esordio casalingo hanno battuto 2-0 il Fortaleza mentre nella seconda partita non hanno avuto problemi a conquistare i tre punti contro il Colo Colo (4-0). In entrambi gli incontri gli argentini hanno chiuso in vantaggio il primo tempo, possibile l'1 all'intervallo anche contro l'Alianza Lima.