Copa Libertadores, il pronostico di Colo Colo-Fortaleza

L'ultima giornata del Gruppo F della Copa Libertadores non prevede solamente la sfida tra il River Plate e il Club Alianza Lima . All' Estadio Monumental David Arellano va in scena il confronto tra il Colo Colo e il Fortaleza . Entrambe le squadre hanno conquistato 7 punti nelle prime 5 giornate del torneo ma solamente una avrà l'onore di partecipare alla fase finale della competizione.

Partita equilibrata, scopri il pronostico

Al momento è il Fortaleza ad occupare la seconda posizione. La compagine brasiliana grazie a una miglior differenza reti rispetto al Colo Colo (+3) potrà festeggiare il passaggio agli ottavi di finale anche con un pareggio. Per il Fortaleza conquistare un punto sul campo dei cileni non sarà di certo un'impresa semplice, gli "Albos" in casa sono andati a segno sia contro il Lima (vittoria per 2-1) che contro il River Plate (sconfitta per 2-1). Il Multigol 2-3 ha risposto sempre "presente" anche nelle prime due trasferte del Fortaleza. Sarà ancora così?