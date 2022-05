Liverpool-Real Madrid, il pronostico della finalissima

Finale di Champions Liverpool-Real Madrid, fai il tuo pronostico

Risultato esatto 1-1, scopri la quota

Klopp contro Ancelotti, sfida titanica anche in panchina. Nessuno di loro avrà la pancia piena nonostante i Reds abbiano messo in bacheca Fa Cup e Coppa di Lega mentre gli spagnoli si sono laureati campioni di Spagna.

A dir poco entusiasmante il cammino del Real in Champions. Benzema e compagni hanno dovuto guardare più volte in faccia lo spettro dell’eliminazione prima di scacciare l’incubo e passare puntualmente allo step successivo. Dagli ottavi in poi il Real ha eliminato Psg, Chelsea e Manchester City dimostrandosi letale, nelle ultime due occasioni, ai supplementari.

Supplementari che comporterebbero ovviamente un risultato di parità al 90’. In questa edizione del torneo il Liverpool ha collezionato un solo segno X, contro il Benfica, mentre il Real... nessuno: 8 vittorie e 4 sconfitte lo score dei Blancos al 90’.

A Saint-Denis si affrontano due corazzate che il problema del gol lo lasciano ad altri. Inglesi e spagnoli, infatti, sono rimasti a secco una sola volta (rispettivamente contro Inter e Psg). Chi lo legge come un indizio farà scattare in pole position la scelta del Goal e dell’Over 2,5.

Da segnalare una curiosità sponda Real Madrid. In Champions come detto non ha mai pareggiato e in Liga ha dovuto “attendere” la penultima giornata prima di veder azzerato il “Ritardo” dell’1-1, fin lì mai centrato in campionato. Per la cronaca, uno score al 90’ con un gol esatto per parte è offerto a 7.