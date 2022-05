Criciuma-Cruzeiro, il pronostico della sfida

Il programma della 9ª giornata del campionato cadetto brasiliano prevede il confronto tra il Criciuma e il Cruzeiro . La formazione ospite al momento occupa il primo posto in classifica con 19 punti conquistati in 8 gare.

Criciuma imbattuto in casa, scopri il pronostico

Guai a farsi ingannare dal distacco di 9 punti che le due squadre hanno in classifica, il Criciuma in casa, a differenza del Cruzeiro che in trasferta ha perso all'esordio contro il Bahia, non ha ancora mai alzato bandiera bianca. L'undici giallonero all'Heriberto Hulse con 6 gol realizzati e soltanto 2 subiti ha fatto registrare 2 vittorie e 2 pareggi.

Il Cruzeiro (4 reti all'attivo e 3 al passivo in trasferta) parte favorito ma i padroni di casa possono riuscire a segnare almeno un gol. Interessante il Multigol Casa 1-2 al novantesimo.