Sao Paulo-Ceara, per le quote i rossoneri partono favoriti

Il programma dell'8ª giornata del campionato brasiliano mette di fronte il Sao Paulo e il Ceara . Dando un rapido sguardo alle quote non sembrano esserci molti dubbi, il club rossonero non dovrebbe trovare difficoltà a battere i penultimi della classe.

Indovina il risultato esatto di Sao Paulo-Ceara e vinci!

Numeri alla mano non sembra esserci storia, scopri il pronostico

"Non c'è due senza tre"... e molto probabilmente anche "senza quattro". Il Sao Paulo davanti al proprio pubblico ha tutte le carte in regola per non fermarsi alla terza vittoria consecutiva. Il "Tricolor Paulista" nelle prime tre gare interne di campionato ha battuto in rapida successione Athletico PR (4-0), Santos (2-1) e Cuiaba (2-1).

Il Ceara in trasferta dopo aver segnato tre gol al Palmeiras (vittoria per 3-2) è rimasto a "secco" nella sconfitta con l'Athletico PR (1-0) e nel pareggio con il Santos (0-0). Può starci il segno 1, in alternativa si può provare la "combo" che lega la doppia chance 1X al Multigol 2-4.