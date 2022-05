Fluminense-Flamengo, al via il derby di Rio

Il derby non è mai una partita come le altre, entrambe le squadre faranno di tutto per vincere questo match

28 . 05 . 2022 18:24 1 min pronosticoFluminenseFlamengo

© EPA

Al "Maracana" di Rio de Janeiro è tutto pronto per assistere alla sfida tra la Fluminense e il Flamengo. Entrambe le squadre non hanno inziato nel migliore dei modi la stagione e andranno in cerca del riscatto proprio nella partita più attesa... il derby! Fai ora i tuoi pronostici! Il cammino delle due squadre in campo, scopri il pronostico Una cosa è certa, in questa prima parte di stagione la Fluminense ha giocato meglio lontano dal "Maracana". La "Tricolor carioca" in casa ha raccolto soltanto 4 punti in 3 partite, con 2 reti fatte e altrettante subite ha fatto registrare una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Differente il discorso per il Flamengo che al "Maracana" ha conquistato ben 7 dei 9 punti totali totalizzati nelle 7 gare di campionato. Partita equilibrata, ok la doppia chance X2 al triplice fischio dell'arbitro. Da non perdere Pochettino resta al Psg Uruguay, ecco i convocati Tutte le news di Pronostici

Tuttosport

Abbonati all'edizione digitale di Tuttosport Scegli l'abbonamento su misura per te Sempre con te, come vuoi ABBONATI ORALeggi il giornale