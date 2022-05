Brasileirao, quote ok per l'Internacional

L'ottava giornata del massimo campionato brasiliano va in archivio nella notte italiana tra lunedì e martedì (all'una) con la sfida Internacional-Atletico Goianiense . Si affrontano due formazioni che si sono qualificate agli ottavi di Copa Sudamericana vincendo i rispettivi gironi (l'Internacional ha anche mantenuto l'imbattibilità). Ora si torna in clima campionato, ecco alcune statistiche che possono tornare utili per i pronostici .

Internacional-Atletico Goianiense, indovina il risultato e vinci!

Può starci l'1, occhio anche alla combo

Prima di arrivare in zona pronostico ci sono dei numeri di cui dar conto. L'Internacional di Mano Menezes è reduce da quattro pareggi consecutivi in campionato e il segno X si è visto poi ben cinque volte all'intervallo nel corso delle prime sette giornate.

A questa sfida l'Internacional si presenta con 10 punti in classifica contro i 6 dell'Atletico, che soltanto al settimo tentativo è riuscito a festeggiare la prima vittoria in questo torneo. Si tratta di un 2-0 casalingo rifilato al Coritiba con gol segnati nei minuti finali del primo e del secondo tempo.

Risultati alla mano non c'è dubbio sul fatto che un esito su tutti abbia caratterizzato l'avvio di campionato del team ospite: si tratta dell'Under 2,5, presente in 6 delle 7 gare fin qui giocate dalla compagine allenata dal brasiliano Jorginho.

Sulla carta è un impegno alla portata dell'Internacional, che però non ha mai battuto l'Atletico negli ultimi tre scontri diretti in campionato (due pareggi e una sconfitta).

Come pronostico, per chi ha qualche riserva sul segno 1, si può prendere in considerazione la combo 1X+Under 3,5.