Francia-Danimarca, ok il Multigol 2-3

Dando un rapido sguardo al ruolino di marcia dei “Blues” si nota subito una cosa, la Francia dopo aver perso ai rigori contro la Svizzera nel lontano 28 giugno scorso (gara valida per il passaggio ai quarti di finale degli ultimi Europei) ha fatto registrare sette vittorie e due pareggi nelle successive nove sfide disputate (amichevoli comprese). Da sottolineare che Benzema e compagni nelle ultime tre partite giocate in terra francese hanno sempre regalato l’Over 2,5 al novantesimo (8-0 con il Kazakistan, 2-1 con la Costa d’Avorio e 5-0 con il Sudafrica). L’Over 2,5, insieme al Goal, ha poi risposto “presente” anche nelle ultime due gare della scorsa Nations League. La Francia per diventare campione ha dovuto battere prima il Belgio (3-2) e poi la Spagna (2-1).

La Danimarca di Kasper Hjulmand invece dopo essersi spinta fino alle semifinali di Euro 2020 (ko contro l’Inghilterra) ha fatto registrare sette vittorie e due sconfitte nelle successi nove apparizioni. Gli scandinavi in queste nove gare hanno realizzato ben 21 reti rimanendo a secco soltanto sul campo della Scozia (partita persa per 2-0). Buona la fase difensiva, la Danimarca oltre ai due gol incassati all’Hampden Park di Glasgow ha subito solo altre cinque reti (4 in Olanda e 1 in casa contro le Isole Far Oer).

Per le quote non sembra esserci partita, la Francia parte favorita ma non si può escludere almeno una rete da parte della Nazionale biancorossa. Come possibile risultato esatto intriga il “pacchetto” che comprende l’1-1 e il 2-1.