Bielorussia-Slovacchia, le quote sorridono agli ospiti

La sfida in programma a Novi Sad mette a confronto due team che non sono riusciti a qualificarsi al prossimo Mondiale. Bielorussia e Slovacchia si trovano nella Lega “C” della Nations League e proveranno a terminare al primo posto il Gruppo 3 per esser promossi in Lega “B”.

Decisamente meglio il rendimento della Slovacchia, scopri il pronostico

La Nazionale bielorussa nell’ultimo periodo sembra giocar bene soltanto in amichevole. Solovei e soci negli ultimi tre impegni non ufficiali hanno sempre vinto contro la Giordania (1-0), l’India (3-0) e il Bahrain (1-0). Decisamente peggiore invece il rendimento della Bielorussia nelle gare che mettevano in palio i tre punti: sette sconfitte consecutive condite solamente da tre gol fatti e ben ventitre subiti. Con uno score del genere la Bielorussia ovviamente ha chiuso il Gruppo E valido per l’accesso a Qatar 2022 all’ultimo posto (peggior attacco e peggior difesa).

Capitolo Slovacchia, dando un rapido sguardo al ruolino di marcia di Skriniar e compagni si nota subito che i “Falchi” hanno fatto registrare senza dubbio dei risultati migliori. La Nazionale allenata da Stefan Tarkovic ha perso solo una volta negli ultimi cinque impegni ufficiali, 1-0 sul campo della Russia. Nelle restanti quattro sfide analizzate la Slovacchia è riuscita a conquistare ben otto punti grazie ai successi contro il Cipro (2-0) e il Malta (6-0) e i pareggi contro la Slovenia (2-2) e la Croazia (2-2). Da segnalare poi che la Slovacchia nella partita d’esordio di Euro 2020 è riuscita ad avere la meglio sulla Polonia di Lewandowski. Per le quote non sembrano esserci dubbi su chi vincerà questo incontro, ok il segno 2 al novantesimo