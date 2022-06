Italia-Germania, pronostico favorevole ai tedeschi

L'Italia sfida la Germania, indovina il risultato esatto e vinci i premi in palio

Possibile il Multigol 1-3, scopri la quota

Che sia un momento difficile per i colori azzurri è evidente, lo dicono anche i numeri. Nelle dieci partite disputate dopo l'Europeo (vinto, e questo non va dimenticato) l'Italia ha messo insieme 3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. La Germania invece dopo l'eliminazione subìta all'Europeo per mano dell'Inghilterra ha collezionato 8 vittorie e un pareggio e in sei di queste occasioni ha chiuso con la porta inviolata.

In presenza di questi dati le quote pendono dalla parte del segno 2 tedesco, offerto a 2.40 contro il 2.90 previsto per il successo azzurro. Volendo guardare in altre direzioni, si può prendere in considerazione il Multigol 1-3 in lavagna a 1.45.