Ungheria-Inghilterra, le quote sono per il segno 2

Ungheria-Inghilterra, fai il tuo pronostico

L'Inghilterra può segnare almeno due gol, scopri la quota

L’Inghilterra è chiamata a far meglio dell’edizione 2020/21di Nations League quando Kane e compagni chiusero al terzo posto dietro al Belgio capolista e alla Danimarca (stessi punti ma scontri diretti sfavorevoli).

L’Ungheria invece è salita di livello avendo vinto il suo girone della Lega B davanti a Russia, Serbia e Turchia.

I magiari in questi anni sono stati degli habituè di gironi di ferro (come questo). Agli Europei, infatti, Nagy e compagni si sono trovati di fronte Portogallo (0-3), Francia (1-1) e Germania (2-2) dimostrando di avere le risorse giuste per mettere in difficoltà squadroni ben più attrezzati. Adesso occorrerà mettere la museruola ad un’Inghilterra che al 90’ non perde addirittura dal 15 novembre 2020: 0-2 in Nations League contro il Belgio.

L’Inghilterra ha poi iniziato il nuovo anno con due vittorie in amichevole contro Svizzera e Costa d’Avorio (caratterizzate da un doppio Over 2,5 e somma gol finale 3).

L’Ungheria invece ha prima perso 1-0 in casa contro la Serbia ma poi si è rifatta andando a vincere a Belfast contro l’Irlanda del Nord con lo stesso risultato.

L’Ungheria ha il tifo della Puskas Arena come uomo in più e pur partendo sfavorita (il segno 2 è in lavagna a 1.40) farà di tutto per fare bella figura e se possibile risultato.

A prescindere dall’esito 1X2 del match l’Inghilterra sembra avere le carte in regola per andare a segno almeno due volte. In quest’ottica, come pronostico occhio al Multigol Ospite 2-4 che si può trovare a quota 1.75.