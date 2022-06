Nations League, il pronostico di Montenegro-Romania

Indovina il risultato esatto di Montenegro-Romania e vinci!

Quote equilibrate, scopri il pronostico

La Nazionale allenata da Miodrag Radulovic non vince un impegno ufficiale dal lontano 8 ottobre scorso, un 3-0 sul campo della modesta Gilbilterra che non ha ammesso repliche. Dopo quella partita Jovetic e compagni hanno disputato altre cinque gare nelle quali hanno fatto registrare ben tre sconfitte contro la Norvegia (2-0), la Turchia (2-1) e l’Armenia (1-0), un pareggio (2-2 con l’Olanda) e una vittoria nella sfida amichevole con la Grecia (1-0).

La Romania invece dal canto suo ha una squadra che molto difficilmente tende ad alzare bandiera bianca al triplice fischio dell’arbitro. Nelle precedenti dieci sfide disputate i ragazzi allenati dal ct Edward Iordanescu hanno perso solamente in tre occasioni, due volte in amichevole (contro la Grecia e l’Inghilterra sempre per 1-0) e una volta nel match valido per la qualificazione al prossimo Mondiale sul campo della potente Germania (2-1). In tutti e tre i casi la Romania non ha mai perso con più di un gol di scarto. Marin e compagni nei restanti sette incontri con nove reti all’attivo e soltanto due al passivo sono riusciti a far registrare quattro vittorie e tre pareggi.

Dando un rapido sguardo alle quote di questo incontro si nota subito come la Romania parta di poco favorita nonostante giochi in trasferta. Il segno 1 al novantesimo è proposto a 2.95, la “X” è in lavagna a 3.05 mentre il successo ospite moltiplica la posta per 2.45. La partita non dovrebbe regalare molte emozioni, ok l'Under 2,5 al novantesimo.