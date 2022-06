Portogallo-Svizzera, ok l'Over 1,5 Casa al novantesimo

Fai ora i tuoi pronostici!

Nell’ultima sfida disputata i lusitani sono riusciti a conquistare un punto contro la Spagna, al gol di Alvaro Morata nel primo tempo ha risposto Ricardo Horta ad otto minuti dal novantesimo (1-1). Questo risultato ha messo la parola fine su una serie di “No Goal” che con il Portogallo impegnato in trasferta andava avanti da quattro gare ufficiali consecutive. Il discorso cambia si si prendono in considerazione gli ultimi cinque impegni ufficiali disputati in casa dalla Nazionale allenata da Fernando Santos. In queste cinque partite il Portogallo ha fatto registrare per tre volte il Goal e quattro l’Over 2,5.

Nell’ultimo periodo con la Svizzera in campo difficilmente ci si annoia, la Nazionale rossocrociata ha fatto registrare sempre il Multigol 2-4 nelle precedenti sette apparizioni (amichevoli comprese).

Per le quote il Portogallo parte con i favori del pronostico ma non si può escludere almeno una rete da parte degli svizzeri. Al triplice fischio dell’arbitro si può provare la “combo” che lega la doppia chance 1X all’Over 1,5. Interessante anche la possibilità di vedere Cristiano Ronaldo e compagni andare a segno per almeno due volte.