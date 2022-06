Slovacchia-Kazakistan, pronostico ok per Skriniar e compagni

Secondo impegno per la Slovacchia nel gruppo 3 della Lega C di Nations League . L’imperativo è fare meglio della passata edizione e magari centrare la promozione in Lega B , persa dopo aver chiuso in quarta posizione il mini girone in cui figuravano Repubblica Ceca, Scozia e Israele.

L’impegno di Trnava non sembra certo proibitivo se si pensa che il Kazakistan si è salvato dalla retrocessione in Lega D vincendo ai rigori lo spareggio contro la Moldavia.

Curioso come la Slovacchia di capitan Skriniar nel 2022 non abbia ancora mai giocato un match in casa e vorrà festeggiare l’evento nel modo migliore.

I bookie indicano l’1 come il segno più accreditato, lo si può provare in combo con l’Under 3,5 (o 4,5) per alzare un po’ la quota (pari a 1.80).