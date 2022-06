Islanda-Albania, il pronostico sul Goal/No Goal

Nel gruppo 2 della Lega B di Nations League si gioca Islanda-Albania . Secondo impegno per gli scandinavi, reduci dal pareggio per 2-2 contro Israele mentre l'Albania è al debutto. In questo girone, lo ricordiamo, non figura la Russia estromessa dalle competizioni.

Islanda retrocessa, Albania promossa

Un risultato che dà un po’ di fiducia alla nazionale scandinava, capace di vincere solo due partite (contro Isole Far Oer e Liechtenstein) nell’ultimo anno. L’Albania è salita di categoria in Nations League avendo vinto, nella scorsa edizione, il suo girone nella Lega C, davanti alla Bielorussia. Percorso inverso invece per l’Islanda, retrocessa dalla Lega A con 0 punti conquistati al termine dei 6 match (andata e ritorno) giocati contro Belgio, Danimarca e Inghilterra.

L’Albania nelle ultime due amichevoli disputate a fine marzo ha perso 2-1 contro la Spagna e pareggiato 0-0 contro la Georgia. A Reykjavik dovrebbe andare in scena un match più combattuto che spettacolare, nell’occasione è forse il No Goal a meritare un pizzico di attenzione in più.