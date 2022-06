Finlandia-Montenegro, il pronostico dell'incontro

Nations League , il Gruppo 3 della Lega B a tre giorni di distanza dal primo impegno ufficiale è già pronto a tornare in campo. All' Helsinki Olympic Stadium la Finlandia dopo aver pareggiato per 1-1 contro la Bosnia si appresta a ricevere un Montenegro reduce dal successo casalingo con la Romania (2-0).

Fai ora i tuoi pronostici!

Poche reti nell'aria, scopri il pronostico

Se prendiamo in considerazione gli ultimi dieci risultati fatti registrare dal Montenegro notiamo subito che le partite disputate da Jankovic e compagni difficilmente tendono a superare le 3,5 reti al novantesimo. I "Falchi" nelle precedenti dieci apparizioni in campo hanno regalato l'Over 3,5 solamente in tre occasioni, due volte contro l'Olanda (pareggio per 2-2 in casa e sconfitta per 4-0 ad Eindhoven) e una volta in Turchia (2-2).

Questa statistica si sposa perfettamente anche con la Finlandia. I "Gufi Reali" sono reduci da quattro Under 2,5 consecutivi e nelle ultime dieci partite giocate hanno fatto registrare tale esito in nove occasioni. Possibile il Multigol 1-3 al triplice fischio dell'arbitro.