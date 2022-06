Germania-Inghilterra, 3 Under 2,5 di fila per i tedeschi

Oltre a Italia-Ungheria martedì sera si gioca anche Germania-Inghilterra, una sfida di altissimo livello. Da 22 partite di fila gli inglesi non perdevano un incontro al 90’ e da 15 (Inghilterra-Scozia dell’Europeo) non restavano a secco di gol. Fine della corsa alla Puskas Arena di Budapest dove si è vista un’Inghilterra troppo brutta per essere vera. La Germania almeno, pur senza incantare, ha allungato la sua striscia positiva a otto vittorie e due pareggi. Una serie che si ferma proprio al match di Euro 2020 del 29 giugno 2021 contro l’Inghilterra (ottavi di finale).