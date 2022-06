Nations League, la Bosnia sfida la Romania

Nations League , il programma della seconda giornata del Gruppo 3 della Lega B oltre a Finlandia-Montenegro prevede anche il confronto tra la Bosnia e la Romania . Entrambe le Nazionali cercheranno di vincere per riscattare il deludente esordio nella competizione. Dzeko e compagni sono reduci dal pareggio ottenuto in extremis contro la Finlandia (il gol del definitivo 1-1 è stato realizzato da Prevljak al 93') mentre la squadra allenata da Edward Iordanescu ha perso per 2-0 sul campo del Montenegro .

Le statistiche delle due Nazionali a confronto

Riflettori puntati sulle ultime dieci gare disputate dalla Bosnia. I "Dragoni" in queste dieci partite non solo hanno fatto registrare l'Under 2,5 in otto occasioni ma hanno anche chiuso per ben sei volte il primo tempo sullo 0-0.

Anche con la Romania in campo lo spettacolo non è di certo assicurato. Marin e compagni nelle precedenti dieci sfide disputate hanno centrato l'Over 2,5 soltanto nell'amichevole disputata sul campo dell'Israele (2-2) e nella gara valida per la qualificazione al prossimo Mondiale contro la Germania (ko per 2-1).

Poche reti in vista al novantesimo, ci può stare ancora una volta l'Under 2,5. I più audaci però possono provare la "Somma Gol: 1" all'intervallo.