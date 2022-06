Irlanda-Ucraina, le quote non escludono il pareggio

L' Ucraina dopo aver sfiorato la qualificazione al prossimo Mondiale (sconfitta dal Galles per 1-0 nella finale spareggio) è pronta per iniziare il suo cammino in Nations League . Il primo avversario della Nazionale allenata da Oleksandr Petrakov sarà l' Irlanda , squadra reduce dal ko all'esordio sul campo dell' Armenia (1-0).

Fai ora i tuoi pronostici!

Partita dalle quote equilibrate, scopri il pronostico

Irlanda-Ucraina è la sfida tra due Nazionali che prima di perdere l'ultimo incontro disputato avevano fatto registrare una lunghissima serie di risultati positivi. Gli irlandesi non perdevano dal lontano 1 settembre 2021 (2-1 sul campo del Portogallo), quattro vittorie e quattro pareggi nelle successive otto gare, mentre l'undici ucraino non alzava bandiera bianca da undici partite consecutive (cinque vittorie e sei pareggi). Da sottolineare poi che ben dieci di queste undici gare disputate dall'Ucraina sono terminate con almeno una rete per parte. L'Irlanda nelle precedenti sette sfide giocate invece ha centrato il Goal soltanto contro il Belgio (2-2). Per le quote il match si preannuncia equilibrato e non si può escludere il segno X al novantesimo.