Galles-Olanda, pronostico favorevole agli Oranje

Dopo aver staccato il pass per il Mondiale (zona Europa) battendo l'Ucraina il Galles affronta la sfida di Nations League contro l' Olanda col morale decisamente alto. La nazionale di Robert Page aveva perso la gara inaugurale della Lega A contro la Polonia per 2-1 ma la testa era evidentemente rivolta allo spareggio.

L'Olanda invece ha debuttato con una prova da applausi, quattro gol al Belgio e primi tre punti in cassaforte. Dagli Oranje un'altra conferma che dopo l'eliminazione agli Europei con la Repubblica Ceca c'è la voglia di sbagliare il meno possibile. E a giudicare dallo score (7 vittorie e 3 pareggi con 31 gol segnati) la perfezione è davvero vicina.

Vincere in casa del Galles però non è mai facile, l'ultima a riuscire nell'impresa è stata la Danimarca in Nations League.

Per le quote Olanda favorita a 1.50, come pronostico si può considerare il Multigol Ospite 1-2 in lavagna a 1.60.