Svizzera-Spagna, precedenti con pochi gol al 90'

Oltre a Portogallo-Repubblica Ceca giovedì sera, sempre alle 20.45, si gioca Svizzera-Spagna . La sfida è valida per la terza giornata del gruppo 2 della Lega A di Nations League, elvetici ancora al palo mentre le Furie Rosse hanno due punti in classifica frutto dei pareggi con Portogallo (1-1) e Repubblica Ceca (2-2).

La Svizzera ospita la Spagna, fai il tuo pronostico

No 1X2 finale, scopri l'esito consigliato

All'Europeo vinse la Spagna ai rigori dopo l'1-1 dei 90' regolamentari ( e dei supplementari). Le due nazionali in precedenza si erano affrontate anche in Nations League e l'Under 2,5 aveva caratterizzato il doppio confronto: vittoria per 1-0 in casa della Spagna e pareggio per 1-1 in Svizzera. Dunque, precedenti combattuti e con pochi gol.

La Svizzera ha invece iniziato questa nuova avventura in Nations League con un doppio Over 2,5 ma le reti sono arrivate quasi tutte per merito dei suoi avversari.

Tutto lascia pensare ad un successo della Spagna, indicata come favorita dai bookie. In questo torneo però nulla va dato per scontato, perciò anzichè andare sui segni può essere opportuno provare a ipotizzare il numero di reti nel match. La scelta Multigol 2-3 va appunto da un minimo di due ad un massimo di tre e potrebbe rivelarsi una strategia vincente.