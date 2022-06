Norvegia-Slovenia, per le quote può starci l'1

Fai ora i tuoi pronostici!

Haaland e compagni sono in gran forma, scopri il pronostico

La Nazionale scandinava nelle prime due giornate di questa Nations League ha battuto sia la Serbia (1-0) che la Svezia (2-1) grazie a un super Erling Haaland. Il bomber norvegese ha messo la firma su tutte e tre le reti fin qui realizzate dalla squadra allenata da Stale Solbakken.

Dando un rapido sguardo alle quote di questo incontro si nota subito che per i bookmakers è la Norvegia la Nazionale favorita per la conquista dei tre punti. I "Leoni" con ben 24 gol segnati e soltanto 5 subiti hanno fatto registrare sette vittorie, due pareggi e una sola sconfitta nelle precedenti 10 partite disputate.

L'ultima vittoria della Slovenia risale al lontano 14 novembre 2021, un 2-1 inflitto al Cipro in una delle partite valide per la qualificazione al prossimo Mondiale. Nelle successive quattro gare giocate (amichevoli comprese) Stojanovic e compagni hanno pareggiato (1-1 con la Crozia e 0-0 con il Qatar) e perso (2-0 con la Svezia e 4-1 con la Serbia) rispettivamente per due volte.

Se si vuole trovare un esito che regali una quota più alta del segno 1 (a 1.40) si può spostare l'attenzione o sull'Over 1,5 Casa (a 1.57) o sul Multigol Casa 2-4 (a 1.70).