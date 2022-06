Danimarca-Croazia, il pronostico dell'incontro

La Danimarca continua a dare conferme. La Nazionale allenata da Kasper Hjulmand dopo aver sfiorato la finale di Euro 2020 (sconfitta in semifinale dall’ Inghilterra ai tempi supplementari) e aver strappato senza grossi problemi il pass per i Mondiali di Qatar 2022 (primo posto nel gruppo F di qualificazione) ha anche sempre conquistato i tre punti nelle prime due gare di questa Nations League .

Goal in vista a Vienna

La Danimarca all’esordio ha vinto per 2-1 contro una Francia che giocando in casa partiva senza dubbio con i favori del pronostico (al vantaggio di Karim Benzema gli scandinavi hanno risposto con la doppietta di Andreas Cornelius). Nell’ultima sfida disputata invece Eriksen e compagni hanno battuto l’Austria per 2-1. All’Ernst Happel Stadion di Vienna i gol danesi sono stati realizzati da Pierre-Emile Hojbjerg (al 28’) e Jens Stryger Larsen (84’). Prendendo in considerazione anche le gare amichevoli ora sono quattro gli Over 2,5 consecutivi fatti registrare dalla Danimarca.

La Croazia al momento con un punto conquistato in due partite e una differenza reti che registra il meno 3 (1 gol fatto e 4 subiti) occupa il gradino più basso della classifica del gruppo 1 della Lega A. I “Vatreni” nello specifico hanno prima perso per 3-0 contro l’Austria e poi hanno pareggiato per 1-1 contro la Francia di Didier Deschamps. La Croazia nelle ultime quattro apparizioni in campo ha sempre terminato i suoi incontri con due o tre reti al novantesimo.

Per le quote la Danimarca dovrebbe avere le carte in regola per conquistare nuovamente i tre punti, il segno 1 paga 2.05, la “X” è offerta a 3.35 mentre il successo dei croati moltiplica la posta per 3.55. Viste le prime due partite disputate dalle due Nazionali in campo intriga l’esito Goal che paga quasi doppio. Questo esito ha risposto “presente” per sole quattro volte nei precedenti dieci incontri della Danimarca e per cinque volte nelle ultime dieci sfide della Croazia. Per i più audaci poi c’è la “combo” che lega il Multigol Casa 1-3 al Multigol Ospite 1-2, più semplice l’accoppiata 1X più Over 1,5.