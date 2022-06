Azerbaigian-Slovacchia, può starci il segno 2

Nations League, riflettori puntati sul gruppo 3 della Lega C. In testa alla classifica del girone si trova il Kazakistan che con tre gol realizzati e zero subiti ha battuto sia l'Azerbaigian (2-0) che la Slovacchia (1-0). Queste due Nazionali sconfitte ora sono pronte a sfidarsi alla "Dalga Arena" di Baku.