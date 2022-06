Olanda-Polonia, piace la "combo" 1X più Multigol 2-4

Squadra che vince si può cambiare... ottenendo lo stesso risultato: la vittoria. É il caso dell’ Olanda di Van Gaal , semplicemente spaziale al debutto contro il Belgio (4-1) con i cosiddetti “titolari” e poi ancora positiva anche con 11 cambiamenti nell’undici di partenza (portiere compreso) che ha affrontato il Galles , battuto per 2-1 all’ultimo guizzo. Due successi che sconvolgono un po’ le gerarchie del girone, visto che adesso gli Oranje sono in vetta avendo oltretutto vinto in trasferta lo scontro diretto con il Belgio , la grande favorita della vigilia.

Indovina il risultato esatto di Olanda-Polonia e vinci!

L'obiettivo dell'Olanda, scopri il pronostico

Ora però occorre presentarsi al giro di boa con 9 punti, perchè a Rotterdam arriva la Polonia di sua maestà Robert Lewandowski. Suo il gol dell’illusione contro il Belgio che però poi ha dilagato chiudendo sul 6-1. Un passivo pesante per una nazionale che in precedenza aveva battuto 2-1 il Galles al debutto nel gruppo 4 della Lega A di Nations League e che in precedenza, a fine marzo, non aveva sbagliato la “partita della vita”: 2-0 alla Svezia e biglietto per il Qatar assicurato.

Il match mette di fronte due nazionali che dopo l’eliminazione all’Europeo della scorsa estate hanno sbagliato poco o niente. L’Olanda appartiene alla categorie del “niente”: 8 vittorie e 3 pareggi dopo il ko con la Repubblica Ceca. Anche la Polonia mette a referto 11 partite giocate con score di 7 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Ciò che sembra poter fare la differenza in favore degli Oranje è l’attacco: in 8 delle 11 partite qui prese in considerazione Depay e compagni hanno realizzato almeno due gol. Alla Polonia questa “impresa” è riuscita in 7 occasioni ma è bene ricordare che alcune “vittime” dei polacchi sono state compagini modeste come Andorra e San Marino.

Probabilmente anche questi dati hanno il loro peso sulle quote dell’1X2 finale e dell’Under/Over 2,5. Infatti, Olanda decisamente favorita e partita che, per i bookie, dovrebbe regalare almeno tre reti totali.

Un possibile esito da provare per Olanda-Polonia è la combo 1X+Multigol 2-4 in lavagna a 1.55.