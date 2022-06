Galles-Belgio, Diavoli Rossi favoriti

Terzo impegno per Galles e Belgio nel gruppo 4 della Lega A di Nations League . I Diavoli Rossi hanno ottenuto 3 punti nelle prime due partite giocate a Bruxelles (prima trasferta quindi per loro) mentre la nazionale di Robert Page ha perso per 2-1 sia contro la Polonia (fuori) che contro l'Olanda (in casa). Ecco analisi e pronostico del match in programma sabato sera (ore 20.45) al Cardiff City Stadium.

Match divertente a Cardiff, può stardi il Goal

L’ultimo impegno esterno del Belgio in gara con posta in palio coincide proprio con un match disputato al Cardiff City Stadium contro il Galles nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali. In quell’occasione finì 1-1 con reti nel primo tempo di De Bruyne e Moore.

In casa del Belgio invece i Diavoli Rossi vinsero per 3-1 e anche in quella circostanza il primo tempo fu scoppiettante, caratterizzato da ben tre reti (2-1 il parziale).

Il cammino del Galles in questo torneo è iniziato con due sconfitte ma è bene ricordare che in mezzo a questi due impegni c’era quello ben più importante che valeva un posto ai Mondiali: e il Galles non ha fallito battendo 1-0 l’Ucraina. Contro la Polonia la testa era evidentemente altrove ma già contro la temibile Olanda si è vista un’altra squadra, che ha creato occasioni e aveva anche trovato il gol del pari a tempo scaduto, salvo poi doversi arrendere al sigillo di Weghorst arrivato al 94’.

Un ko che ha messo fine all’imbattibilità interna di Bale e compagni che durava dal 16 novembre 2018. Insomma, il Belgio farà bene a non sottovalutare l’orgoglio di una nazionale che vorrà conquistare i primi punti nel torneo.

Per le quote parte favorito il Belgio, la cui carta recente mostra una folta presenza degli esiti Goal e Over 2,5. Il Galles dal canto suo va a segno da 9 partite consecutive e non sembra quindi sbagliato indirizzare la scelta verso una di queste due opzioni (oppure magari unendole anche in “combo”).