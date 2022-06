Slovenia-Serbia da X2 più Over 1,5

Per le quote gli ospiti partono favoriti dopo aver vinto per 4-1 nell'ultimo precedente disputato

11 . 06 . 2022 15:37 1 min pronosticoSloveniaSerbia

Nations League, nel gruppo 4 della Lega B oltre alla Norvegia (capolista con 7 punti) c'è da tenere sotto osservazione anche la Serbia, Nazionale che dopo aver perso in casa contro l'undici norvegese (1-0) è riuscita sempre a vincere nelle successive due partite disputate. Luka Jovic e compagni hanno prima battuto per 4-1 la Slovenia e poi per 1-0 la Svezia. Indovina il risultato esatto di Serbia-Slovenia e vinci! Dopo il match d'andata... scopri il pronostico Il programma della prima giornata del "girone di ritorno" fa volare la Nazionale guidata da Dragan Stojkovic a Ljubljana. Per le quote la Slovenia vista nelle prime tre gare di questa Nations League difficilmente riuscirà a fermare l'avanzata serba. Stojanovic e compagni prima di mantenere la propria porta inviolata contro la Norvegia avevano subito ben sei reti nei precedenti due match disputati, quattro appunto nella sfida d'andata con la Serbia (4-1) e due contro la Svezia (2-0). Da provare la "combo" che lega la doppia chance X2 all'Over 1,5. Da non perdere La Serbia ferma la Svezia Napoli, pressing su Deulofeu Tutte le news di Pronostici

